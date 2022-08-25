اليورو يكتسب بعض الزخم مقابل الدولار الخميس ويرتفق فوق مستوى التكافؤ

تمكن سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” من اكتساب بعض الزخم مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع فوق مستوى التكافؤ، ووصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.000345 دولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- وشخصيات مصرفية من جميع أنحاء العالم في ندوة جاكسون هول السنوية منذ اليوم وحتى 27 أغسطس في ندوة جاكسون هول بولاية وايمونج الأمريكية.

ويأتي تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين تقريبا – الأمر الذي أفسح المجال أمام اليورو ليتمكن من الصعود – مع ترقب المستثمرين خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال الندوة، بحثا عن إشارات عن خارطة طريق السياسة النقدية للبنك.

وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له بوقت مبكر من الجلسة، ارتفع اليورو بنسبة 0.36% مقابل الدولار ليتم تداوله عند مستوى 1.00002 دولار الآن.

ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية منها اليورو – بنسبة 0.38% ليستقر عند 108.18 نقطة.