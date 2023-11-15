اليورو يقود أرباح سوق العملات الرئيسية

تصدر اليورو قائمة العملات الأعلى ربحا مع افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات، بدعم من تفاؤل الأسواق حيال النشاط الاقتصادي الأوروبي، وفق ما أورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم عن معهد ZEW الألماني إيجابية بيانات مؤشري ثقة الاقتصاد في ألمانيا ومنطقة اليورو لشهر نوفمبر الجاري، إذ ارتفع مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني ليسجل 9.8 نقطة، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لانتعاش المؤشر ليسجل 4.9 نقطة فقط، بعدما انكمشت القراءة السابقة للمؤشر إلى 1.1 نقطة خلال أكتوبر.

وأيضا، ارتفع مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد بمنطقة اليورو إلى 13.8 نقطة، بأفضل من توقعات الأسواق التي رجحت نمو المؤشر إلى مستوى 6.1 نقطة فقط، وهذا بدوره، غذى تفاؤل أسواق العملات حيال الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو وهو ما انعكس إيجابا على تحركات العملة الأوروبية الموحدة بتداولات سوق العملات اليوم.

وفي المرتبة التالية لليورو، شهد الجنيه الاسترليني أرباحا قوية مقابل نظائره من العملات الرئيسية الأخرى، بدعم من تنامي احتمالات رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة مجددا، بعدما كشفت بيانات سوق العمل صباح اليوم عن نمو متوسط الأجور في بريطانيا، وهو أحد مغذيات التضخم في بريطانيا، بوتيرة أعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير لتسجيله نحو 7.4% فقط، علما بأن متوسط نمو الأجور سجل ا ارتفاعا بنسبة 8.2% للربع المنتهي في أغسطس.