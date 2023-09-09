اليورو يقترب من تكبد ثامن خسارة أسبوعية على التوالي

سجل سعر اليورو صعودا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.

وتقترب العملة الموحدة من تسجيل ثامن خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2014، بسبب اتساع الفجوة فى عوائد السندات بين أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.0728دولار من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0696 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0694دولار.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولارًا، بعد بيانات قوية عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.