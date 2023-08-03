اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أسابيع بسبب مخاوف ‏فجوة أسعار الفائدة

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أسابيع، بسبب تجدد المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.

وذلك بعد تراجع احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل، فى المقابل تزداد التوقعات حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0919$ الأدنى منذ 7 يوليو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0938 دولار،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0949 دولار.

فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بسبب بيانات قوية عن وظائف الشركات الأمريكية الخاصة.