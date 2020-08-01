اليورو يصل إلى أعلى مستوى خلال عام 2020 (جراف)

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى أعلي قيمة له خلال 2020، محققًا زيادة نسبتها 4.53، وبقيمة 81 قرشًأ خلال الثمان أشهر المنقضية.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الشهر الجاري، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع في 2 يناير 2020، وفقًا لمتوسط سعر العملة مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المحلية، بحسب البنك المركزي المصري.

اليورو يرتفع 3.6% أمام الجنيه خلال شهر يوليو

قفزت أسعار صرف اليورو خلال الشهر الجاري مقابل الجنيه المصري أكثر من 3.6% وبقيمة 65 قرشًا على مستويات بيع وشراء العملة الاوروبية في بالبنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع في 1يوليو

اليورو يرتفع 33 قرشًا بالاسبوع الماضي

وزاد سعر اليورو أكثر 33 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري فقط ، ليتراوح سعر الشراء في نهاية التعاملات الأسبوعية بين 18.29 جنيه و18.44 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 18.30 و 18.65 جنيه.

وشهدت الخمسة عشرة يومًا الأولى من الشهر الجاري ارتفاع طفيف في العملة الأوروبية مقابل الجنيه لم تتجاوز القرشين خلال الفترة، مسجلًا 18.07 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع في يوم 14 من الشهر الجاري.

فيما حقق اليورو ارتفاعه الكبير أما الجنيه المصري في الـ15 يومًا الثانية من الشهر الجاري، لتسجل العمل الأجنبية زيادة نسبتها 3.5%، وبقيمة 60 قرشًا.

وتعتمد البنوك المصرية معادلة لتحديد صرف اليورو أمام الجنيه تأخذ فى حساباتها أعلى وأقل سعر لتداول العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق العالمية. سعر اليورو مقابل الدولار

سعر صرف اليورو يرتفع 3% في يونيو

وبدأ اليورو في يونيو الماضي تخطي حاجز 18 جنيها، لترتفع العملة الأوروبي أكثر من 3%، وبقيمة 54 قرشًا خلال الشهر، لتصل في نهايته إلى مستوى 18.16 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، مقابل 17.62 جنيه للشراء، 17.74 جنيه في بدايته.

وشهد الربع الأول من العام الجاري موجة من تراجع اليورو الأوروبي مقابل العمل المحلية، حتي هبط دون الـ 17 جنيه في النصف الاخير من شهر فبراير،ليسجل 16.74 جنيه للشراء ، 16.85 جنيه للبيع في 20 فبراير 2020.

وتزامنا من انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي أخذ سعر صرف اليورو مساره للصعود مقابل الجنيه المصري، ليترفع في مطلع الشهرإلى 17.18 جنيه للشراء، 17.29 جنيه للبيع.

تطور سعر اليورو في البنوك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

سعر اليورو اليوم فى بنك مصر

وصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع، مقارنة 18.11جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد الماضي .

سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع ، 11جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد الماضي.

السعر اليوم ببنك الاستثمار العربي

كما زاد سعر صرف اليورو فى بنك الاستثمار العربي، ليصل إلى 18.19 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع في تعاملات الأحد الماضي. سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سعر صرف اليورو اليوم فى HSBC

وواصل اليورو الأوروبي فى بنك HSBC ارتفاعه عن تعاملات أمس، مسجلًا 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع

السعر فى بنك قطر الوطني الأهلي

وبلغ سعر صرف اليورو فى بنك قطر الوطنى الأهلى مستوى 18.36 جنيه للشراء و 18.51 للبيع أمس الأربعاء

السعر فى بنك مصر إيران

بلغ سعر صرف اليورو ببنك مصر إيران 18.29 جنيه للشراء و18.56 للبيع اليوم الأثنين، مقارنة 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع

يوضح الجراف التالي تطور اليورو الأوروبي مقابل الجنيه خلال2020 في السوق المحلية: