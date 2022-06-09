اليورو يصعد والين يتعثر الخميس.. والأنظار على اجتماع «المركزي الأوروبي»

تراجع سعر الين الياباني إلى أدنى مستوى في عشرين عامًا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين صعد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” على نحو طفيف قبيل اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يلقي الضوء على خطط البنك المتعلقة بتشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن شبه المؤكد أن البنك سيعلن عن نهاية برنامجه طويل الأمد لشراء الأصول في نهاية هذا الشهر، وأن يتعهد برفع سعر الفائدة في يوليو تموز، لكن حجم ووتيرة تشديد السياسة النقدية غير واضحين.

وارتفع سعر اليورو 0.1% إلى 1.072 دولار يوم الخميس إذ لم يطرأ عليه تغير يُذكر، هذا الأسبوع.

ومن المنتظر إعلان بيانات السياسة النقدية في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش، على أن يقام مؤتمر صحفي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة لبقية العملات واصل الين خسائره وتراجع إلى أقل مستوى في عشرين عامًا مسجلًا 134.56 ين، مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، ثم ارتفع قليلًا إلى 133.79.

ولا يبتعد هذا كثيرًا عن مستوى 135.20 ين التي بلغها في 31 يناير 2002.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 1.2528 دولار، في حين لامس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.7178 دولار.

ونزل مؤشر الدولار على نحو طفيف مسجلًا 102.47.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية ، تحوم عملة بتكوين عند مستوى 30 ألف دولار، مثلما كانت على مدى الأسابيع الماضية. وارتفعت قليلًا إلى 30300 دولار يوم الخميس