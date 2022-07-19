اليورو يصعد الثلاثاء وسط ترقب رفع «المركزي الأوروبي» سعر الفائدة

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في أعقاب تقارير صحفية تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة بواقع 25 أم 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر بعد غد الخميس في مسعى منه لخفض التضخم المرتفع.

تأتي المكاسب التي حققها اليورو، والتي دفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.

وصعد “اليورو ” إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1% خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو الجاري مع توقعات بلغت في الأسواق 60% لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25% يوم الإثنين.

وانخفض مؤشر الدولار 0.8% إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله يوم الإثنين عند 106.88، ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر 2002.

وارتفع الدولار الأسترالي 1.2% إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.

وصعد الين الياباني لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في 24 عاما قبيل قرار سياسة بنك اليابان المرتقب يوم الخميس، مع إعلان البنك المركزي مرارا في الأيام الماضية التزامه بمواصلة التيسير الشديد.

الدولار والعملات الأخرى

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره الأسترالي بنسبة 0.6٪ إلى 0.6854 بعد أن ألمحت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إلى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، قائلة إن الأسر الأسترالية بشكل عام في وضع جيد لاستيعاب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35٪ في أوائل يوليو، وهي ثالث زيادة خلال عدة أشهر.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.3٪ إلى 137.75 وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.7477، ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان يوم الخميس بينما يجتمع البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء.

كذلك، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.1978، منتعشًا بعد انخفاضه إلى 1.1761 أواخر الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مارس 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة لاستبدال رئيس الوزراء بوريس جونسون.