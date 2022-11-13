اليورو يسجل 25.05 جنيه للشراء في ختام التعاملات

سجل اليورو أعلى سعر للشراء في بنك الاستثمار العربي، ووصل لـ 25.05 جنيه، وسجل 24.99 جنيه للشراء، و25.33 جنيه للبيع في بنكي (العقاري المصري العربي، وقطر الوطني) في ختام تعاملات اليوم.

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو إلى 24.80 جنيه للشراء في بنوك (المشرق، المصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد).

واستقر سعر اليورو عند 24.79 جنيه للشراء في (ميد بنك، البنك التجاري الدولي، وبنك فيصل الإسلامي).

وسجل سعر اليورو 24.25 جنيه للشراء في 6 بنوك هي (بلوم، المصرف المتحد، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، والإسكندرية) على التوالي.