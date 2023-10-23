اليورو يسجل تراجعًا في مستهل تعاملات الأسبوع

سجل سعر اليورو بالسوق الأوروبية تراجعا اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي فى مستهل تعاملات الأسبوع، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أسبوع، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

تلك التوقعات تقلص من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام، الأمر الذي يصعد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0571دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0595 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0597دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0616 دولارًا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، حقق اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل يوليو الماضي.

ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثلاثة أشهر إلى أسباب فنية، حيث نشاط عمليات شراء العملة الموحدة من مستويات رخيصة حول الحاجز النفسي عند 1.0500 دولارًا.