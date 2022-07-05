اليورو يسجل الثلاثاء أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ 20 عاما

سجّل اليورو اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاماً، وبلغ 1.02 دولار لليورو متأثراً بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي.

هبط اليورو 1.5% إلى 1.0254 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ نهاية العام 2002 .

تعرض عدد من العملات للضغط اليوم، وكان الين الياباني قريباً من أدنى مستوياته في 24 عاماً مرة أخرى أمام الدولار.

قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في MUFG، ديريك هالبيني، إن مخاطر انزلاق أوروبا إلى الركود تتزايد بعد قفزة كبيرة أخرى بنسبة 17٪ في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا.

وأضاف بحسب “رويترز”: “سيظل من الصعب جدًا بالنسبة لليورو أن يرتفع بأي طريقة ذات مغزى مع تدهور صورة الطاقة وتزايد المخاطر على النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ”.