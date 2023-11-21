اليورو يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر قبل خطاب كريستين ‏لاجارد

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، مقتربًا من بلوغ الحاجز النفسي عند 1.1 دولارًا، بعدما قلصت تعليقات لبعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى 1.0965دولار الأعلى منذ 11 أغسطس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0945$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0935 دولار.

حقق اليورو يوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة فقط، كأقل فجوة منذ مايو 2022، ومن المتوقع أن تستمر كذلك حتى الربع الأول من العام المقبل على الأقل.

وذلك فى ظل الاحتمالات القوية حاليًا حول إبقاء البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماعهم الأخير لعام 2023 المقرر فى ديسمبر المقبل.