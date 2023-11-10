اليورو يسجل أعلى مستوى فى 15 عاما مقابل الين الياباني ‏

ارتفع اليورو قليلًا بالسوق الأوروبية مقابل الين الياباني، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى فى 15 عامًا، بفضل تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسئولي البنك المركزي الأوروبي.

جدّدت تلك التعليقات المخاوف حيال احتمالات اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا واليابان، حيث لا يزال البنك المركزي الأوروبي ينتهج السياسة النقدية الانكماشية للسيطرة على التضخم المرتفع،

بينما يؤكد البنك المركزي الياباني استمراره فى انتهاج السياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع اليورو مقابل الين بنسبة 0.1% إلى 161.74 الأعلى منذ أغسطس 2008، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 161.64، وسجل أدنى مستوى عند 161.54.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.55% مقابل الين، فى خامس مكسب يومي على التوالي، بعد تعليقات مسئولي البنك المركزي الأوروبي.