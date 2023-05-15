اليورو يسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” هبوطا بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أسابيع، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويأتي هذا في وقت لا يزال البنك المركزي الأوروبي أحد أبطأ البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة في أوروبا.

في المقابل تواصل العملة الأمريكية مكاسبها بعد قفزة كبيرة فى توقعات التضخم على المدى الطويل للمستهلكين الأمريكيين، الأمر الذي أنعش احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الفيدرالية لمرة رابعة على التوالي بوتيرة 25 نقطة أساس خلال يونيو المقبل.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0845$ الأدنى منذ 3 أبريل الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0860 $، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0865$.

فقد اليورو الجمعة الماضي نسبة 0.6% مقابل الدولار، في ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر خسارة يومية منذ 23 أبريل الماضي، بسبب العزوف عن المخاطرة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي، فقدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” نسبة 1.5% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” في أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى 2023، تحديداً منذ سبتمبر 2022.

تعد تلك الخسارة الأسبوعية الأكبر هذا العام إلى تجدد المخاوف إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد انتعاش التكهنات حول وجود زيادة جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو المقبل.