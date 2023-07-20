اليورو يستأنف مكاسبه ويقترب من قمة 17 شهراً بفضل التكهنات حول ‏اجتماع المركزي الأوروبي

صعد سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي، مقترباً مرة أخرى من أعلى مستوى فى 17 شهراً، بفضل التكهنات حول اجتماع المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

يرجح بعض المحللين تأكيد البنك على استمراره فى مكافحة التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، والحاجة إلى المزيد من الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل بلوغ ذروة مسار التشديد النقدي الحالي.

وتراجعت العملة الأمريكية مجدداً فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة، والتي تعززت احتمالات أن تكون زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل الزيادة الأخيرة فى دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1229 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1197 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1193 دولار.

فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 17 شهراً عند 1.1275 دولارًا.