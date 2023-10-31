اليورو يستأنف خسائره قبل بيانات التضخم الرئيسية ‏في أوروبا

تراجع اليورو مع افتتاح تعاملات السوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أكتوبر، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

وسوف توضح تلك البيانات مقدار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، ومدي الحاجة إلى وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.25% إلى 1.0590 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0615دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0617دولار.

وحقق اليورو بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0625 دولارًا، مدعومًا بالأخبار الجيدة المتعلقة بالاقتصاد الألماني.

تم تعديل بيانات النمو الاقتصادي الألمانية الرسمية بالارتفاع لتشير إلى أن تباطؤ البلاد لم يكن حادًا كما تم تسجيله سابقًا خلال الربع الثالث، وذلك رغم المخاطر المرتبطة بأسعار الطاقة وضعف الاقتصاد الصيني.

أفادت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكماش بمعدل 0.1% خلال الربع الثالث، وهو أقل من توقعات السوق انكماش بمعدل 0.2%، وتم ترقية النمو خلال الربع الثاني من معدل 0.0% إلى معدل 0.1%.

وقال الخبير الاقتصادي فى بنك بيرنبرغ‎ ‎”سالومون فيدلر”:إن الاقتصاد الألماني يصمد بشكل أفضل من المتوقع في مواجهة صدمة هائلة في أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، و الرياح العالمية المعاكسة بما في ذلك تباطؤ النمو في الصين، والتصحيحات الدورية في التصنيع في الولايات المتحدة وأوروبا.