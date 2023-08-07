اليورو يستأنف خسائره الإثنين وسط توقعات قاتمة

تراجع سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع، وسط توقعات قاتمة للعملة الموحدة على المدى القريب، فى ضوء التوجهات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

يرجح كومرتس بنك أن تشير البيانات الأمريكية القوية بالمقارنة بالبيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو إلى فرص أعلى لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخري، وهو ما يعني أن الدولار الأمريكي يبدو أكثر جاذبية من اليورو فى توقعات النطاق النهائي لأسعار الفائدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0980دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1008دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1017دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0912 دولارًا.

بخلاف التعافي من مستويات منخفضة، ارتفع اليورو عقب بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال يوليو.

وفقد اليورو نحو 0.1% الأسبوع الفائت مقابل الدولار، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بسبب تجدد المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.