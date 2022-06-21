اليورو يرتفع مع تأكيد مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستمدا الدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاما متأثرا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد سعر اليورو بنسبة 0.5 % إلى 1.0563 دولار بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو المقبل لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه في سبتمبر أيلول مشيرا إلى أن رفعا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعا.

وارتفع سعر الدولار 0.2 % إلى 135.35 ين غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاما البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من ست عملات منها اليورو والين، 0.3 بالمئة إلى 104.10 مع ترقب الأسواق لشهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس التي تبدأ يوم الأربعاء.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي 0.3 % بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الأسترالي إلى زيادات عديدة في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتراجع الدولار 0.2 % إلى 0.9651 فرنك سويسري في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.4 % إلى 1.2294 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين بنسبة 2% إلى 20978 دولارا بعد فشلها في التحرك بسرعة صعودا أو هبوطا عن مستوى 20 ألف دولار.