اليورو يرتفع فى بداية تعاملات الأسبوع والأنظار على «كريستين لاجارد»

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين فى بداية تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وذلك عقب تعليقات مشددة من أحد صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم.”

وعززت تلك التصريحات من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت لاحق هذا الشهر، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد”.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.0804 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0776دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0772دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.65% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0772 دولاراً، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال أغسطس.

وفقد اليورو نسبة 0.2% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ يوليو 2014، بسبب اتساع الفجوة فى عوائد السندات بين أوروبا والولايات المتحدة.