بنـــوك

اليورو يرتفع اليوم الأربعاء بفضل اقتراح صندوق أوروبي.. والدولار يهبط

وصعد "اليورو" بنسبة 0.18% إلى 1.0945 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين 1.09755 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء.
محمد عبد السند 2:58 م, الأربعاء, 20 مايو 20 2:58 م, الأربعاء, 20 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” ارتفاعًا في تعاملات اليوم الأربعاء بفضل اقتراح فرنسي ألماني لصندوق مشترك قد يقترب بأوروبا من اتحاد مالي، مما عزز الطلب على العملة الموحدة، في حين ارتفع الفرنك السويسري بفضل بعض العزوف عن المخاطرة في أسواق العملة.

وصعد “اليورو” بنسبة 0.18% إلى 1.0945 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى في أسبوعين 1.09755 دولار الذي سجله أمس الثلاثاء، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز”.

واقترحت فرنسا وألمانيا، أمس الأول الاثنين، تأسيس صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) يقدم مِنحًا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا التاجي المستجدّ، المعروف اصطلاحيًّا بـ”كوفيد-19″ ويسمح للمفوضية الأوروبية بالاقتراض، نيابة عن الاتحاد الأوروبي ككل.

ورغم أن حجم الصندوق المقترح صغير نسبيًّا، مقارنة بحجم بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى، فإن الاقتراح قلّص بعض ضغوط البيع على “اليورو” في الأسابيع الأخيرة من صناديق تحوط.

ودفعت مكاسب “اليورو” مؤشر الدولار للهبوط قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 99.225 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي ظل اتجاه واضح للعزوف عن المخاطرة في الأسواق، ارتفع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية و”اليور”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 20ـ5ـ2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 10:20 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

الدولار يسجل هبوطا أمام العملات الرئيسية الثلاثاء

محمد عبد السند 12:21 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

الدولار يتراجع الإثنين مع ارتفاع الأسهم والكرونة النرويجية تقفز

محمد عبد السند 12:22 م, الأثنين, 18 مايو 20

أسعار الدولار في البنوك ترتفع للمرة الأولى أمام الجنيه منذ شهرين

سيد بدر 11:59 ص, الأثنين, 18 مايو 20

الدولار يرتفع الخميس مع رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي فائدة دون الصفر

محمد عبد السند 12:33 م, الخميس, 14 مايو 20

أسعار الدولار أمام الجنيه الخميس 14-5-2020 في البنوك المصرية

سيد بدر 10:55 ص, الخميس, 14 مايو 20