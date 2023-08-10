اليورو يرتفع الخميس وسط تعليقات أقل عدوانية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي، وسط تعليقات أقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قلصت من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويؤدي امتناع البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات الشهر المقبل، إلى الإبقاء على الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة عند أقل نطاق منذ مايو 2022.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0983 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0956 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0949دولار.

فقد اليورو أمس الأول الثلاثاء نسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، فى ظل العزوف عن المخاطرة لمخاوف بشأن تطورات الاقتصاد الصيني.

يأتي هذا بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فى ألمانيا عن مخرجات المصانع خلال يونيو، فى أحدث مؤشرات ضعف الأنشطة الصناعية فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.