اليورو يرتفع الثلاثاء وسط آمال إحراز تقدم في محادثات السلام الروسية الأوكرانية

من المتوقع اليوم الثلاثاء استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس لتخفيف الأزمة بعد محادثات عبر الفيديو لم يُعلن بعدها إحراز أي تقدم

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على أمل إحراز تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا على الرغم من تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع اليوم الثلاثاء استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين والروس لتخفيف الأزمة بعد محادثات عبر الفيديو لم يُعلن بعدها إحراز أي تقدم.

وواصلت العقود الآجلة لمزيج خام برنت خسائرها اليوم الثلاثاء لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين بعد أن خففت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا المخاوف من اضطرابات أخرى للإمدادات.

وقال محللو العملات لدى مصرف كومرتس بنك في مذكرة للعملاء “هذا يعكس أملا في أن تؤدي المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين إلى حل وشيك وسلمي”، في إشارة إلى تراجع أسعار النفط.

وارتفع سعر اليورو 0.55% إلى 1.0999 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، 0.3 % إلى 98.808.

واستقر سعر اليوان الصيني عند 6.3999، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 الليلة الماضية عند 6.4095.

وسجلت الصين اليوم الثلاثاء قفزة كبيرة في الإصابات اليومية بـ “كوفيد-19” إذ زادت إلى أكثر من مثلي اليوم السابق بعد فرض حظر سفر نادر على شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب البلاد.

وارتفع سعر الين الياباني 0.3% بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار عند 118.44 الليلة الماضية بينما يستعد بنك اليابان المركزي للإبقاء على سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الأسبوع.

عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي رسميًا اليوم الثلاثاء على فرض حزمة جديد من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، والتي تشمل حظر الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي ، وصادرات السلع الكمالية ، وواردات منتجات الصلب من روسيا.

العقوبات التى دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ، شملت أيضا تجميد أصول المزيد من رجال الأعمال الذين يدعمون القيادة الروسية المتمثلة في رئيسها فلاديمير بوتين، بما في ذلك مالك نادي تشيلسي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.