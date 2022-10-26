اليورو يرتفع أمام الدولار للمرة الأولى في أكثر من شهر

صعد سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مجددا فوق مستوى التكافؤ مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر خلال معاملات اليوم الأربعاء، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية السيئة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة ، مما يؤدي إلى انخفاض الدولار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وصعد اليورو إلى 1.0048 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر ، وارتفعت في آخر مرة 0.5٪ عند 1.100215 دولار.

وتزامناً ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.9٪ إلى 1.1574 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر ، معززً مكاسب أمس الثلاثاء بنسبة 1.6٪ بعد تفاؤل الأسواق بريشي سوناك الذي أصبح رئيس وزراء بريطانيا.

ومع ارتفاع اليورو والإسترليني ارتد الين الياباني وانخفض الدولار أيضًا مقابل الين الياباني ، وانخفض بنسبة 0.6٪ إلى 147.0 ليبتعد عن مستويات 150 التي تعد الأدنى في 32 عام.

وارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له عند 1.3512 مقابل الدولار الأمريكي ، وهو أقوى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك كندا في وقت متأخر من اليوم.

انخفض الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 0.5٪ مقابل الكرونا النرويجية والسويدية.

وتراجع الدولار أكثر من 1.5٪ على اليوان الصيني في الخارج ، في حين أنهى اليوان الداخلي جلسة التداول المحلية عند 7.1825 للدولار ، وهو أقوى إغلاق له منذ 12 أكتوبر.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 1.24٪ إلى 0.64735 دولار أمريكي حيث ضغطت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع على البنك الاحتياطي قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.