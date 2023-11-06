اليورو يحافظ على مكاسبه قرب ذروة شهرين بعد بيانات ألمانية

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى شهرين، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن طلبيات المصانع الألمانية خلال سبتمبر.

وتواصل العملة الأمريكية خسائرها بعد بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة فى أكتوبر، والتي قلصت من احتمالات رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0743دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0722 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0722دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.0% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وبأكبر مكسب يومي منذ 12 يوليو الماضي، وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 1.0747 دولارًا، بعد بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة.

وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 1.6% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو الماضي.