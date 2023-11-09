اليورو يحافظ على مكاسبه بعد تصريحات أوروبية مشددة

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، والتي جاءت أكثر تشددًا عما هو متوقعًا.

أنعشت تلك التصريحات احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية، وقلصت من التكهنات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة لبنك المركزي الأوروبي فى وقت مبكر من العام المقبل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0716دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0708 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0701دولار.

وحقق اليورو أمس الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، ليستأنف مكاسبه التي توقفت ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 1.0756 دولارًا.