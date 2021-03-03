اليورو يحافظ على مستوياته بختام التعاملات

في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه

أنهى سعر صرف اليورو الأوروبي، تداولات اليوم على استقرار على نفس تعاملات أمس، أمام الجنيه المصري في اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية أمام الجنيه.

واستقر سعر صرف شراء والبيع اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية عند الشراء والبيع 18.98، 19.05 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت تحديثات الأسعار ببنك مصر وصول سعر صرف اليورو على مستويين الشراء والبيع، مقابل العملة المحلية المصرية داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، لتصل إلى مستوى 18.87 جنيه للشراء، و19.18 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف اليورو الأوروبي تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري على ارتفاع طفيف مقابل أمس داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية بنك مصر من حيث الأصول والبنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء، و19.02 للبيع.

سعر اليورو في بنك HSBC

وأظهر تقرير «المال» عن تحديثات بنك HSBC وصول أسعار الشراء والبيع لليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل فروع HSBC، على مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.04 للبيع. سندات يورو

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما اختتم بنك قطر الوطني الأهلى تعاملات اليوم على استقرار على تعاملات أمس على مستوى الشراء والبيع، لتصل إلى 18.90 جنيه للشراء، 19.03 للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وبين تقرير المال عن أسعار اليورو الأوروبي اليوم داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 18.88 جنيه للشراء، و19.19 للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وبينت مؤشرات التعامل على شاشة اللحظية بنك كريدي أجريكول العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب التداول بشركات الصرافة، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أقل مستوى اليورو في مصر

وبحسب أقل مستوى لسعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية، يقدمه بنك الإسكندرية عند 19.02 جنيه للبيع.