بنـــوك

اليورو يحافظ على مستوياته اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 12:12 م, السبت, 13 فبراير 21 12:12 م, السبت, 13 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ سعر اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومين الجمعة والسبت.

وعلى صعيد متوسط سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري ، فقد شهد ارتفاعا طوال الأسبوع الماضي يصل إلى 12 قرشا على مستوى الشراء والبيع عند 18.85، و19.01 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول، 18.90 جنيه للشراء، و19.08 للبيع.

اقرأ أيضا  فيزا: جائحة كورونا دفعت إلى نشأة أساليب جديدة للاحتيال في المدفوعات الرقمية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي في أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، وصل إلى مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 18.89 جنيهاً للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يتراجع 3 قروش بمنتصف الخميس 11-2-2021
عملة اليورو
صرف العملات اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت مؤشرات التداول اللحظية وصول العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية المصرية داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 18.89 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وأظهر تقرير المال على أسعار العملات وصول صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2020 في البنوك المصرية

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وبحسب التداولات بسوق صرف العملات، وصول أعلى مستوى لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية يأتي بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 1:07 م, السبت, 13 فبراير 21

بنك HSBC مصر يطلق بطاقة الائتمان للاسترداد النقدي

‫محمود الصباغ‬‎ 11:50 ص, السبت, 13 فبراير 21

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 7:38 ص, السبت, 13 فبراير 21

سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 7:17 ص, السبت, 13 فبراير 21

أسعار العملات اليوم السبت 13-2-2021 في مصر

الحسينى حسن 6:00 ص, السبت, 13 فبراير 21

سعر الدولار اليوم السبت 13-2-2020 في البنوك المصرية

الحسينى حسن 6:00 ص, السبت, 13 فبراير 21