اليورو يحافظ على مستوياته اليوم السبت 13-2-2021 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري اليوم

حافظ سعر اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومين الجمعة والسبت.

وعلى صعيد متوسط سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري ، فقد شهد ارتفاعا طوال الأسبوع الماضي يصل إلى 12 قرشا على مستوى الشراء والبيع عند 18.85، و19.01 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأًصول، 18.90 جنيه للشراء، و19.08 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي في أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، وصل إلى مستوى 18.90 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل شبكة بنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 18.89 جنيهاً للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

صرف العملات اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت مؤشرات التداول اللحظية وصول العملة الأوروبية مقابل العملة المحلية المصرية داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 18.89 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وأظهر تقرير المال على أسعار العملات وصول صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شركات الصرافة العاملة في السوق، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

وبحسب التداولات بسوق صرف العملات، وصول أعلى مستوى لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرية يأتي بنك بلوم السعر عند مستوى 19.06 جنيه للبيع.