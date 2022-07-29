اليورو يتفوق على الدولار مع انكماش النمو الأمريكي

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يركز المستثمرون البيانات الاقتصادية الأوروبية الرئيسية بالإضافة إلى تداعيات انكماش النمو الأمريكي ورفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وفي تمام الساعة 02:52 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0652 بتوقيت جرينتش)، ارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 0.40٪ عند 1.0237 دولار.

بيانات هامة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 0.5٪ خلال هذا الربع، متقدما على النمو المتوقع بنسبة 0.2٪. لكن من المحتمل أن تظل مخاطر الهبوط قائمة، كما يتضح من تحذير عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إجنازيو فيسكو، أمس الخميس من أنه لا يزال هناك احتمال أن تنزلق المنطقة إلى الركود.

ركود أمريكي

أظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش مرة أخرى في الربع الثاني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل سنوي 0.9٪ في الربع الأخير، بعد انكماش بنسبة 1.6٪ في الربع السابق لذلك.

يمكن تعريف الركود من الناحية الفنية على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبي على نطاق واسع، لكن الولايات المتحدة لا تلتزم بهذا التعريف.

أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا، يوم الأربعاء، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي قد يدفعه إلى الضغط على زيادة تكاليف الاقتراض. جاء التعليق بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي في محاولة لخفض التضخم المتصاعد.

مؤشر الدولار

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.63٪ إلى 105.68 بعد أن لامس أضعف مستوى له منذ 5 يوليو. ويسير مقياس العملة الأمريكية مقابل سلة من عدة عملات رئيسية أخرى في طريقه لخسارة أسبوعية ثانية على التوالي.

في غضون ذلك، ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.59٪ إلى 1.2238 دولار. مع تركيز المتداولين على التوقعات التي تذهب إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

في آسيا، ارتفع الين الذي يتأثر بالعائد مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 132.76 ين ياباني. وتسير العملة على المسار الصحيح لتحقيق أفضل شهر لها مقابل الدولار في حوالي ثلاث سنوات، حيث أدى تضييق الفارق بين العوائد القياسية في اليابان والولايات المتحدة إلى الابتعاد عن مراكز بيع الين.

كما صعد الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار. وسيتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

على صعيد آخر، تسابقت عملة البيتكوين المشفرة نحو أفضل مكاسب شهرية لها منذ أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 3.30٪ لتصل إلى 23848.70 دولارًا.