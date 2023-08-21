اليورو يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

شهد سعر اليورو تعافيا في السوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليبدأ فى التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، على وشك تحقيق أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة، فى ظل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، حسبما ذكر موقع “إنفيستنيج دوت كوم”.

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع، بيانات اقتصادية هامة فى أوروبا، خاصة تلك المتعلقة بأداء القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية خلال أغسطس، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام.

ويترقب المستثمرون أيضاً تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” فى منتدى جاكسون هول العالمي، بحثاً عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0888دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0866 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0865دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة أقل من 0.1% مقابل الدولار، فى سادس خسارة يومية على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.0845 دولارًا، حيث عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

وفقد اليورو نسبة 0.7% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى خامس خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ فبراير 2022، بسبب تجدد المخاوف حول فروق أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.