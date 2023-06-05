اليورو يتراجع قرب قاع شهرين والأنظار على شهادة «كريستين ‏لاجارد»

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” تراجعا بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك الوصول إلى أدنى مستوى فى شهرين مرة أخرى، حسبما أورد موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويأتي هذا قبل انطلاق شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي فى بروكسل.

وصعدت العملة الأمريكية مرة أخرى قرب ذروة 11 أسبوعاً ، حيث تتسارع مجدداً عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تزايد الرهانات على استمرار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

وانخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.0683$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0711 $، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0711$.

وفقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.5% مقابل الدولار ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.0635 دولار، بعد بيانات وظائف قوية فى الولايات المتحدة.

وخسرت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” قرابة 0.2% الأسبوع المنصرم مقابل العملة الأمريكية “الدولار” فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية خلال هذا العام ، بسبب مخاوف فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.