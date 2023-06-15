اليورو يتخلى عن قمة 4 أسابيع قبل قرارات البنك المركزي الأوروبي

شهد سعر اليورو انخفاضًا بالسوق الأوروبية، اليوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلى عن أعلى مستوى فى 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تكبد أول خَسارة خلال الأيام الـ4 الأخيرة، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

يأتي هذا التراجع قبل صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي، فى ختام اجتماعه للسياسة النقدية، فى وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

وانتعشت مستويات العملة الأمريكية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي السعر المستهدف لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية هذا العام، بما يؤشر على أن توقف مسار التشديد النقدي، خلال اجتماع هذا الأسبوع، يعد مؤقتًا، واستئناف رفع أسعار الفائدة سوف يكون فى أسرع وقت بداية من اجتماع يوليو المقبل.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بقرابة 0.2% إلى 1.0806دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0824 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0845دولار.

حققت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” يوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي،فى ثالث مكسب يومي على التوالي، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0864 دولار.

البنك المركزي الأوروبي

تترقب أسواق المال العالمية بشغف اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، وسط تطورات هامة للاقتصاد فى منطقة اليورو، خاصة تباطؤ وتيرة التضخم خلال مايو لأدنى مستوى فى 15 شهرًا، والتي قلصت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأوروبية.

وعلى حسب معظم التوقعات،يستعد البنك المركزي الأوروبي لإجراء زيادة جديدة فى أسعار الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي، ورفع سعر الفائدة الأساسي بوتيرة 25 نقطة للاجتماع الثاني على التوالي، ليرتفع النطاق من 3.75% إلى 4.0%، كأعلى مستوى فى سعر الفائدة على الاقتراض فى أوروبا منذ عام 2008.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، وتتحدث رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.