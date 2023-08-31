اليورو يتخلى عن ذروة 15 عامًا مقابل الين بسبب عمليات جني ‏الأرباح

هبط اليورو بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل الين الياباني، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 15 عام المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس، على وشك تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستنج دوت كوم.

يأتي تراجع العملة الموحدة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أغسطس، والتي قد توضح المزيد من انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

وفى اليابان أظهرت بيانات ارتفاع مفاجئ فى مبيعات التجزئة خلال يوليو، فى علامة إيجابية لتعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، التعافي الذي إن حدث بوتيرة سريعة قد يساعد البنك المركزي الياباني كثيراً فى الخروج من مسار السياسة النقدية شديدة السهولة.

وتراجع اليورو مقابل الين بنسبة 0.35% إلى 159.18، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 159.73، وسجل أعلى مستوى عند 159.73.

حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقابل الين، فى خامس مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى 15 عام عند 159.76 ينات لكل يورو، وذلك بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى ألمانيا وإسبانيا خلال أغسطس.

توضح تلك البيانات أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا تباطأ بالكاد خلال الشهر الجاري، الأمر الذي رفع من فرص زيادة أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل إلى حوالي 50-50.