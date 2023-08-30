اليورو يتخلى عن ذروة أسبوع قبل بيانات تضخم في أنحاء أوروبا

تراجع سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، قبل صدور بيانات تضخم فى أنحاء أوروبا خلال أغسطس، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

توضح تلك البيانات تطور الأسعار فى القارة العجوز قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا غداً الخميس، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0855دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0880دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0885دولار.

حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0892 دولارًا، بعد بيانات قاتمة فى الولايات المتحدة.

أظهرت تلك البيانات تراجع فاق التوقعات لثقة المستهلكين بالاقتصاد خلال أغسطس، بالإضافة إلى تباطؤ كبير فى فرص العمل المتاحة خلال يوليو، الأمر الذي آثار الشكوك حول وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.