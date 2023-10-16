اليورو يتحرك في المنطقة الإيجابية بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي، متماسكاً فوق أدنى مستوى فى أسبوع، بفضل نشاط نسبي لعمليات شراء من مستويات منخفضة.

ورغم هذا الارتفاع غير أن العملة الموحدة لا تزال تحت ضغط سلبي ناتج عن تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة، فى ظل الاحتمالات الضعيفة حول رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0538دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0514 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0508دولار.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب العزوف عن المخاطرة، تركيزًا على شراء الدولار كملاذ آمن.

وفقد اليورو نسبة 0.75% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، ليستأنف خسائره الأسبوعية التي توقفت مؤقتًا الأسبوع السابق للمرة الأولى فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، بسبب الرهانات حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية.