اليورو يتحرك في المنطقة الإيجابية بمستهل تعاملات الأسبوع

صعد سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتحرك فى المنطقة الإيجابية فى مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار عمليات التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، بفضل التعليقات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وفق ما ذكره موقع إنفيستينج دوت كوم.

أنعشت تلك التعليقات احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام، وقلصت من التكهنات حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي فى وقت مبكر من العام المقبل.

وارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0690دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0683 دولار،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0680دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.0656 دولارًا.