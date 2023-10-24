اليورو يبتعد عن قمة 5 أشهر مقابل الجنيه الاسترليني

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل الجنيه الاسترليني، على وشك تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويترقب المتعاملون فى أوقات متلاحقة اليوم، بيانات مهمة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي والبريطاني خلال أكتوبر، والتي توفر أدلة قوية حول صحة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع من هذا العام.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الاسترليني

تراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 0.8702، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8709، وسجل أعلى مستوى عند 0.8713.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الجنيه، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 0.8740.