اليورو يبتعد عن قمة 3 أشهر بسبب عمليات جني الأرباح

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

كما عززت بيانات اقتصادية ضعيفة فى منطقة اليورو، من فرضية انتهاء البنك المركزي الأوروبي من دورة رفع أسعار الفائدة الأوروبية، مع تحول التركيز إلى توقيت البدء فى تخفيضات أسعار الفائدة لكبح ركود الأنشطة الاقتصادية فى القارة العجوز.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0830 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0846 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0855دولار.

فقد اليورو أمس الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0887 دولارًا.