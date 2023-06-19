اليورو يبتعد عن ذروة 5 أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح

سجل سعر اليورو هبوطا بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما أورد موقع إنفيستينج دوت كوم.

ولا تزال التوقعات إيجابية بالنسبة لأداء العملة الموحدة، بتحقيق المزيد من الارتفاعات على المدى القصير، خاصة بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، والاحتمالات القوية حول وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال يوليو وسبتمبر.

وتواصل العملة الأمريكية التعافي من مستويات منخفضة، فى انتظار شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” هذا الأسبوع أمام الكونجرس، والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة حول احتمالية وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية بداية من اجتماع يوليو المقبل.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0926دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0940دولار ، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0946 دولار.

وفقد اليورو يوم الجمعة نحو 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.0970 دولار.