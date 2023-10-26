اليورو يبتعد عن ذروة 15 عاما مقابل الين الياباني ‏

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الين الياباني، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى 15 عامًا، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.

بالإضافة إلى الضغط السلبي على العملة الموحدة بسبب توالي البيانات التي تؤشر على اقتراب الاقتصاد الأوروبي من دائرة الركود بوتيرة أسرع من التوقعات، وهو ما يعزز فرضية انتهاء البنك المركزي الأوروبي من دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

تراجع اليورو مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 158.40، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 158.71، وسجل أعلى مستوى عند 158.93.

فقَد اليورو، أمس الأول، نسبة 0.65% مقابل الين، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، وبأكبر خسارة منذ 3 أكتوبر الحالي، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل، فى وقت سابق من التعاملات، أعلى مستوى فى 15 عام عند 159.92 ين لكل يورو.