اليورو يبتعد عن ذروة أسبوعين قبل بيانات الوظائف الأمريكية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مبتعداً عن أعلى مستوى فى أسبوعين مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وبعد تباطؤ التضخم الأساسي فى أوروبا خلال أغسطس، أصبحت هناك شكوك حول احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.

وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال أغسطس، والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع نوفمبر القادم.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0828دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0843 دولار،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0854دولار.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.75% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0945 دولارًا، وبعد بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا.

وعلى مدار أغسطس المنصرم، فقدت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” نسبة 1.4% مقابل العملة الأمريكية “الدولار”، فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة، بسبب تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي.