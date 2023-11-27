اليورو قرب قمة 3 أشهر قبل شهادة كريستين لاجارد

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وعلى وشك الوصول إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، وذلك قبل انطلاق شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي ” كريستين لاجارد” أمام البرلمان فى بروكسل.

ومن المتوقع أن تتضمن الشهادة أدلة قوية حول معركة التضخم ومستقبل السياسة النقدية و أسعار الفائدة فى منطقة اليورو، خاصة فى ظل الفرضية القوية حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأوروبية الحالية والوصول إلى سعر فائدة تقييدي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0959دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0943 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0926دولار.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، مع استئناف الصعود الذي توقف على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.0965 دولارًا.

وحقق اليورو ارتفاع بنسبة 0.25% الأسبوع الفائت مقابل الدولار، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.