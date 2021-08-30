اليورو في صدارة العملات الصاعدة الإثنين والدولار الكندي يتعافى

تصدر سعر “اليورو” العملات الرئيسية، لتكون هى العملة الأفضل أداء خلال تداولات اليوم الإثنين، وتسجل صعود بنسبة 1.33%، يليها الدولار الكندي الذي يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي ويرتفع بنسبة 1.17%. ثم الجنيه الاسترليني مع ارتفاع بنسبة 0.71%، وأخيرا الدولار الأمريكي الذي يستقر خلال اليوم مع ميله للصعود بحوالي 0.50% مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

اليورو

مع اعتبار عملة اليورو هى العملة الأكثر ارتفاعا، نلاحظ عملة الفرنك السويسري هو العملة الأكثر خسارة خلال اليوم. مما يجعل سعر اليورو مقابل الفرنك هو المتحرك الأكبر مع ارتفاع بنسبة 0.48% على أساس يومي قرب المستويات 1.0795 فرنك.

ويأتي صعود اليورو في ظل التفاؤل المسيطر على الأسواق فيما يخص مستجدات فيروس كورونا داخل منطقة اليورو. متجاهلا سلبية مؤشر التضخم الألماني الذي سجل استقرار عند المستويات الصفرية دون نمو يذكر خلال شهر أغسطس، وذلك بأسوء من القراءة المتوقعة وهى نمو بنسبة 0.1%، وبأسوء من القراءة السابقة التي أظهرت نمو المؤشر بنسبة 0.9%.

الدولار الكندي

استفاد سعر الدولار الكندي من إيجابية البيانات الاقتصادية الواردة خلال تداولات اليوم الإثنين، حيث سجل مؤشر الحساب الجاري ارتفاع بواقع 3.6 مليار دولار كندي، وذلك أفضل من توقعات الأسواق بنمو بمقدار 1.5 مليار دولار كندي. كما أنه أفضل من القراءة السابقة التي كشفت عن نمو بواقع 1.2 مليار دولار كندي.

على جانب أخر، تجاهل سعر الدولار الكندي حركة النفط المتراجعة، حيث قلصت أسعار النفط مكاسبها المبكرة يوم الإثنين، متراجعة من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع التي سجلتها في وقت سابق، حيث ضرب إعصار إيدا القوي ساحل الخليج الأمريكي، مما أدى إلى إغلاق وإخلاء مئات منصات النفط البحرية.

وخلال تداولات اليوم يتراجع سعر الدولار الكندي بنسبة 0.19%، مستفيدا من هبوط سعر الدولار الأمريكي المستمر منذ خطاب جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استفادته من صعود الدولار الكندي.

الجنيه الإسترليني

يصعد سعر الجنيه الاسترليني مدعوما من إيجابية مستجدات فيروس كورونا وتطورات اللقاح، حيث يتحسن الوضع الصحي داخل المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية. إلى جانب استفادة سعر الاسترليني مقابل الدولار من الضعف المشهود في حركة الدولار الأمريكي.

هذا فيما تستمر المخاوف المتعلقة بوضع بريطانيا بعد “بريكست”، حيث رفضت الحكومة البريطانية دعوات من شركات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، للتخفيف المؤقت لقواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تقول إنها تسهم في نقص سائقي الشاحنات وتعطيل سلسلة التوريد الحاد.

الدولار الأمريكي

يسعى سعر الدولار الأمريكي للتعافي من السقطة المشهودة له بعد خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي افتقر إلى أي توضيح بشأن برنامج مشتريات الأصول وموعد البدء في تقليص المشتريات. وكان ذلك مخالف لما صدر عن معظم أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع، وبالتالي فاجأ الأسواق وكان سببا في الهبوط المشهود.

ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم على استقرار بنسبة 0.02% مقابل العملات الرئيسية الستة، وارتفاع بنسبة 0.50% مقابل العملات الأخرى في انتظار بيانات سوق العمل الأمريكي في نهاية تداولات الأسبوع الجاري.