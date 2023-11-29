اليورو فوق حاجز 1.1 دولار للمرة الأولى في 3 أشهر

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول فوق حاجز 1.1 دولارًا للمرة الأولى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، فى ظل انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

ومن أجل إعادة تقييم التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأوروبية يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات التضخم فى أنحاء أوروبا خلال نوفمبر، قبل يوم من صدور بيانات التضخم الرئيسية فى منطقة اليورو، والتي توضح مقدار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1017 دولار الأعلى منذ 11 أغسطس الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0992دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0990 دولار.

وأنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى رابع مكسب يومي على التوالي، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى ظل توالي التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.