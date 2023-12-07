اليورو عند قاع 3 أسابيع بسبب احتمالات ‏خفض الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية، يوم الخميس، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع، بسبب ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر من العام المقبل.

وذلك فى ظل توالي التعليقات الحذرة من بعض مسئولي البنك المركزي الأوروبي، والتي أعقبت بيانات التضخم فى منطقة اليورو، والتي سجلت فى نوفمبر الماضي أقل وتيرة زيادة فى 28 شهرًا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0755دولار الأدنى منذ 14 نوفمبر، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0764دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0772 دولار.

وفَقَد اليورو، يوم الأربعاء، نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى سادس خسارة يومية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر، بسبب تسارع عمليات بيع العملة الأوروبية الموحدة.