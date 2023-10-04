اليورو عند قاع 10 أشهر قبل خطاب كريستين ‏لاجارد

تراجع سعر اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى اليوم السابق، وذلك قبل خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة هامة حول مستقبل أسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

وبسبب إعلان البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي، تصاعدت المخاوف حيال اتساع فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية، وخاصة وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية هذا العام.

وتراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.1% إلى 1.0457دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0466 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0475دولار.

وفقد اليورو أمس نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.0448 دولار، حيث التركيز المستمر على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.