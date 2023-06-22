اليورو عند ذروة 6 أسابيع الخميس بعد تعليقات «جيروم ‏باول‏»

صعد سعر اليورو بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى ستة أسابيع، بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام الكونجرس، والتي جاءت دون أي مفاجآت طبقاً لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية.

لم تقنع تلك التعليقات الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين أخريين بنحو 25 نقطة أساس خلال هذا العام، الأمر الذي أنعش الآمال مرة أخرى حول تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0995دولار، وهي الأعلى منذ 11 مايو الماضي، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0986 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0981دولار.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت على مدار ثلاثة أيام ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.