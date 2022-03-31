سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” صعودا هو الأعلى له في شهر أمام الدولار الأمريكي الذي هبط لتسجل عملة الملاذ الآمن أدنى مستوي في حوالي أسبوعين مقابل منافسيها، بدعم من تفاؤل حذر حيال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.6 % في ختام تعاملات أمس الأربعاء إلى 97.827 بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 17 مارس الماضي.

وصعد اليورو 0.7 % مقابل العملة الأمريكية ليسجل أعلى مستوى منذ أول مارس الماضي عند 1.1161 دولار.

وواصلسعر الين الياباني تعافيه من أدنى مستوى في سبعة أعوام الذي سجله يوم الاثنين بعد أن زاد اجتماع بين محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا التكهنات بشأن مستوى عدم الارتياح الرسمي إزاء هبوط الين.

وصعدت العملة اليابانية 0.89 % مقابل الدولار إلى 121.92 .

روسيا تخطط لتقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، عضو الوفد الروسي المفاوض في جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، إن موسكو اتخذت قرارا يقضي بـ “تخفيف حدة العمليات العسكرية” في مدينتي كييف وتشيرنيهيف .

وأضاف فومين، بعد جولة مفاوضات جمعت الطرفين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين في مدينة اسطنبول، أن الخطوة الروسية تهدف إلى “تعزيز اجراءات الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات”.

لكن عددا من الزعماء الغربيين أعربوا عن شكوكهم بشأن نوايا روسيا.

إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت سيبين ما إذا كانت موسكو ستلتزم بتعهداتها، مضيفا أن واشنطن وحلفاءها سيستمرون في مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد محاددثات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إنه يجب الحكم على موسكو من خلال أفعالها وليس أقوالها.

وكان الوفد الأوكراني المشارك في المحادثات قد وصفها بأنها “إيجابية وبناءة”، مضيفا أن ثمة تقدم أحرزه الطرفان في بعض القضايا، مؤكدا التزام كييف بالحياد و”عدم الانضمام إلى الناتو والتعهد بأن تكون القواعد العسكرية في أوكرانيا خالية من أي وجود أجنبي”.

ولم يحدث توافق بشأن الضمانات الأمنية بعد، وتسعى كييف إلى إدراج تركيا ضمن الدول الثماني الضامنة لأي اتفاق مبرم.

وقال الوفد الروسي إنه سينقل مقترحات الطرف الأوكراني إلى الرئيس، فلاديمير بوتين، للاطلاع عليها واتخاذ القرار بشأنها.