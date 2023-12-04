اليورو عند أدنى مستوى في أسبوعين بسبب انتظار تصريحات كريستين لاجارد‏

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” هبوطا حادا بالسوق الأوروبية اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين، بسبب ارتفاع احتمالات التخفيضات المبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية، فى ظل انحسار الضغوط التضخمية فى أوروبا، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” عن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة فى منطقة اليورو.

وهبط سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0853دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0875 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0895 دولار.

وفقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.0829 دولار، تحت تأثير بيانات أسعار المستهلكين فى أوروبا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي مقابل الدولار، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة، ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1017 دولار.