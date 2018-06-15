اليورو صوب أسوأ أسبوع منذ 2016 بعد عدم رفع فائدة المركزي الأوروبي

(رويترز) يتجه اليورو يوم الجمعة صوب أكبر خسارة أسبوعية له في 19 شهرا بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي على غير المتوقع إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى منتصف العام القادم. وستنتهي هذا العام حزمة التحفيز الضخمة عن طريق شراء السندات التي ترجع إلى زمن الأزمة وتستهدف ت

(رويترز)

يتجه اليورو يوم الجمعة صوب أكبر خسارة أسبوعية له في 19 شهرا بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي على غير المتوقع إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى منتصف العام القادم.

وستنتهي هذا العام حزمة التحفيز الضخمة عن طريق شراء السندات التي ترجع إلى زمن الأزمة وتستهدف تعزيز اقتصاد منطقة اليورو لكن أسعار الفائدة ستظل مستقرة حتى صيف 2019 على الأقل حسبما قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار القوي على نطاق واسع لتسجل العملة الموحدة 1.1573 دولار.

لكن العملة منخفضة 1.72 بالمئة هذا الأسبوع مما يجعلها بصدد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 95.131 يوم الجمعة وهو أقوى مستوى له منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني وذلك بعد أن صعد واحدا بالمئة يوم الخميس.

وصعدت العملة نحو واحد بالمئة أمام نظيرتها اليابانية على مدار الأسبوع الذي لامست خلاله ذروة ثلاثة أسابيع عندما سجلت 110.850 ين بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء.

ونزل الدولار الاسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.7458 دولار أمريكي بعد أن انخفض إلى أقل سعر في شهر عند 0.7454 دولار.