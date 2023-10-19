اليورو تحت الضغط قبل خطاب «جيروم باول»‏

تراجع سعر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بسبب التوقعات القاتمة لاقتصاد المنطقة الموحدة، والذي لا يعاني بشدة خلال الربع الثالث من هذا العام.

فى المقابل تواصل العملة الأمريكية مكاسبها القوية بدعم صعود العائد على السندات لأجل عشر سنوات، وتسجيله مستوى قياسي جديد فى 16 عاماً، وذلك قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فى النادي الاقتصادي فى نيويورك.

وتراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0528دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0537 دولار، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0548دولار.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.4% مقابل الدولار، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة، بسبب نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.