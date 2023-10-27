اليورو تحت الضغط بعد اجتماع المركزي الأوروبي

تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي، مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأبقي البنك أسعار الفائدة الأوروبية دون تغيير طبقًا لمعظم التوقعات، وذلك بعد سلسلة من الزيادات استمرت على مدار 15 شهرًا، وأشار إلى الانخفاض الملحوظ فى التضخم خلال سبتمبر الماضي، بفضل التأثيرات الأساسية القوية.

هذا التعليق الذي زادت الرهانات حول وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأوروبية، وهو ما يضغط بالسلب على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، فأسعار الفائدة الأمريكية متوقع أن تستمر مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0552 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0562 دولار،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0569 دولار.

وفقد اليورو يوم الخميس أقل من 0.1% مقابل الدولار، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بسبب بيانات قوية عن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

وعلى مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع، فالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لا تزال منخفضة بنسبة 0.4% مقابل العملة الأمريكية “الدولار” على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.